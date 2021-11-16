Доктор Мясников пояснил, как вакцинироваться перед беременностью

Планирование беременности можно совместить с вакцинацией от COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцинация не является препятствием для планирования беременности. Об этом URA.RU рассказал главный врач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников.

«Можете беременеть прямо во время вакцинации — совмещать приятное с полезным. Также нет никаких научных данных, что нужно откладывать планирование беременности после COVID-19. Люди побаиваются, что перенесли болезнь и будет нагрузка на организм, но это все глупости», — подчеркнул Александр Мясников.

Врач обратил внимание на то, что мать может кормить ребенка грудью при COVID, если она не находится в острой фазе болезни, так как вирус не передается ни через кровь, ни через молоко. «Кормление грудью 100% не заразно. Это доказано. Потому что болезнь не передается ни через кровь, ни через молоко. Только воздушно-капельным путем. Антитела могут передаваться через молоко. Обратного эффекта (заражения) не произойдет, если мама не находится в острой фазе болезни. То есть если она клинически выздоровела, у нее нет температуру, она не распространяет из носоглотки вирус, она не заразит. Если она больна активной фазой болезнью, то заразит ребенка через дыхание», — уточнил Мясников.

Ранее представитель ВОЗ Ольга Ерофеева рекомендовала после вакцинации на полгода воздержаться от планирования беременности. Перед зачатием сдать кровь на антитела, чтобы проверить, насколько напряжен иммунитет.