15 ноября 2021

Министр дал совет челябинцам с поддельным ковид-сертификатом

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Донорство антиковидной плазмы, экскурсия по станции переливания крови. Челябинск, семенов юрий
Юрий Семенов считает, что в неблаговидном поступке надо признаться врачам Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Люди, купившие поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19, должны во всем признаться врачам. Об этом на брифинге 16 ноября заявил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

«Такого допускать ни в коем случае нельзя! Самое простое: подойти к медикам и объяснить ситуацию, лучше всего в администрацию больницы», — заявил Семенов.

Перед этим министра спросили, что делать людям, которые купили такие сертификаты. Теперь они, даже если хотят привиться, не могут записаться на вакцинацию через госуслуги.

Ранее в ГУ МВД по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту изготовления поддельных сертификатов в Златоусте. По версии следствия, к этому делу причастны медсестра и два сотрудника МЧС, которых уже уволили.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...