Министр дал совет челябинцам с поддельным ковид-сертификатом

Юрий Семенов считает, что в неблаговидном поступке надо признаться врачам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Люди, купившие поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19, должны во всем признаться врачам. Об этом на брифинге 16 ноября заявил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

«Такого допускать ни в коем случае нельзя! Самое простое: подойти к медикам и объяснить ситуацию, лучше всего в администрацию больницы», — заявил Семенов.

Перед этим министра спросили, что делать людям, которые купили такие сертификаты. Теперь они, даже если хотят привиться, не могут записаться на вакцинацию через госуслуги.

Ранее в ГУ МВД по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту изготовления поддельных сертификатов в Златоусте. По версии следствия, к этому делу причастны медсестра и два сотрудника МЧС, которых уже уволили.