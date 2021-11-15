Министр дал совет челябинцам с поддельным ковид-сертификатом

Люди, купившие поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19, должны во всем признаться врачам. Об этом на брифинге 16 ноября заявил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.
«Такого допускать ни в коем случае нельзя! Самое простое: подойти к медикам и объяснить ситуацию, лучше всего в администрацию больницы», — заявил Семенов.
Перед этим министра спросили, что делать людям, которые купили такие сертификаты. Теперь они, даже если хотят привиться, не могут записаться на вакцинацию через госуслуги.
Ранее в ГУ МВД по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту изготовления поддельных сертификатов в Златоусте. По версии следствия, к этому делу причастны медсестра и два сотрудника МЧС, которых уже уволили.
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