Акции «ВСМПО-Ависмы» взлетели в цене после сделки с Boeing

Стоимость ценных бумаг «ВСМПО-Ависма» за сутки превысила отметку в 40 000 рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Стоимость ценных бумаг «ВСМПО-Ависма» за сутки превысила отметку в 40 000 рублей после объявления свердловской компании крупнейшим поставщиком титана для американских самолетов Boeing. Передает котировки платформа с доступом к финансовым рынкам investing.com.

За 16 ноября цена за ценную бумагу «ВСМПО-Ависма» поднялась на 7,6% с 39 000 рублей. С начала 2021 года акции выросли в цене на 115%. В январе они торговались по цене 19 600 рублей.

Подписание меморандума между корпорацией «ВСМПО-Ависма» и компанией Boeing состоялось 15 ноября в Дубае. Президент и главный исполнительный директор Boeing Commercial Airplanes Стэн Дил тогда уточнил, что поставщик — надежный партнер компании. Ранее URA.RU сообщало, что соглашение, подписанное руководителями компаний на авиасалоне в Дубае, закрепляет статус «ВСМПО-Ависма», как основного поставщика титана для гражданский самолетов Boeing. В планах увеличить загрузку совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing в России.

Продукция корпорации «ВСМПО-Ависма» широко используется и в других областях: в авиакосмической, энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине и строительстве. Партнерами уральского предприятия являются свыше 450 компаний в 50 странах.