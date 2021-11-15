«ВСМПО-Ависма» заключила новый крупный договор с Boeing

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Соглашение подписано руководителями компаний на авиасалоне в Дубае Фото:
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Компания Boeing и корпорация «ВСМПО-Ависма» (Свердловская область, Верхняя Салда) подписали меморандум о расширении стратегического партнерства. В итоге свердловская компания останется крупнейшим поставщиком титана для существующих и перспективных гражданских самолетов Boeing. Подписание документа состоялось 15 ноября на авиасалоне в Дубае, передает пресс-служба авиаконцерна.

«Подписание меморандума фиксирует наш статус надежного основного партнера Boeing на многие годы вперед. Для нас это означает доверие к нашей титановой продукции и признание ее высокого качества. Стабильные долгосрочные отношения с компанией Boeing дают нам возможность и дальше расширять инвестпрограмму», — рассказал гендиректор «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Осипов.

Стэн Дил, президент и главный исполнительный директор Boeing Commercial Airplanes подчеркнул, что обе компании сделали еще один важный шаг в расширении взаимовыгодного сотрудничества. «Уже почти 25 лет этот поставщик является надежным стратегическим партнером компании Boeing», — уточнил он.

Согласно соглашению, подписанному руководителями компаний на авиасалоне в Дубае, Boeing и «ВСМПО-Ависма» совместно увеличат загрузку совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing в России, увеличат объем инвестиций в НИОКР, продолжат создавать новые титановые сплавы и найдут новые возможности производства на «ВСМПО-Ависма» дополнительных титановых узлов и компонентов.

Корпорация «ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире производителем продукции из титана и титановых сплавов. Продукция корпорации широко используется в авиакосмической отрасли, энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине и строительстве. Основным акционером компании является Михаил Шелков, заместитель председателя совета директоров «ВСМПО-Ависма» (65,27%). Партнерами корпорации являются свыше 450 компаний в 50 странах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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