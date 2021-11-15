В тюменской прокуратуре ушла в отставку начальник крупного отдела

Марина Смирнова покинула должность, проработав в прокуратуре 19 лет (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

В прокуратуре Тюменской области произошли кадровые изменения: должность начальника отдела по надзору за исполнением федерального законодательства сразу в трех сферах покинула Марина Смирнова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«В настоящий момент Марина Смирнова в прокуратуре Тюменской области не работает. Она вышла в отставку по выслуге лет», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В органах прокуратуры Марина Смирнова трудилась с 2002 года. За время работы занимала должности прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, а также была заместителем прокурора Тюмени.

Последняя позиция, с которой и ушла в отставку — начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства в сфере экономики, защиты прав субъектов предпринимательской деятельности и охраны окружающей среды. Кресло Смирновой на данной должности заняла Екатерина Бессонова.

Ранее URA.RU писало о других кадровых перестановках в областной прокуратуре. Так, в октябре начальником управления по надзору за исполнением федерального законодательства была назначена Ольга Метлицкая. Место пустовало с июня, когда бывший руководитель — Альберт Новопашин, ушел на повышение в Камчатский край.