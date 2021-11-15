15 ноября 2021

Тюменский авторитет Ганс заявил о своей невиновности. Он провел в колонии 12 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, сизо, колючая проволока, тюрьма
Юрий Тишенков был заключен под стражу 11 ноября 2009 года Фото:

Тюменский криминальный авторитет Юрий Тишенков, известный в преступном мире как Ганс, после освобождения из колонии, где он провел 12 лет, заявил, что был осужден незаконно. Соответствующая видеозапись размещена на Youtube. 8 ноября 2010 года Тишенков был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. «ж», «з» и ч. 2 ст. 105 УК РФ — организация убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, по найму.

«Незаконно осужден, я считаю. И считать буду. Пока не добьюсь своего», — поясняет Тишенков на кадрах видеозаписи, размещенной на youtube-канале «Прайм Крайм».

На вопрос о статусе в уголовно-преступной среде, Тишенков ответил, что является гражданином России. «Я — гражданин России и все. Провокаций не надо», — ответил Тишенков собеседнику.

Ранее агентство писало о том, что тюменский авторитет Ганс отбывает наказание в колонии строгого режима, находящейся в поселке Потьма Зубово-Полянского района республики Мордовия. Он был заключен под стражу 11 ноября 2009 года и приговорен к 12 годам колонии строгого режима.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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