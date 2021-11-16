«Единая Россия» потратит миллиарды на предвыборные обещания

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Регионам выделят деньги на госпрограммы Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Профильный комитет Госдумы одобрил поправки ко второму чтению бюджета, внесенные партией «Единая Россия». Поправки подразумевают выделение 107 млрд рублей на соцподдержку граждан, госпрограммы и развитие инфраструктуры в регионах. Меры соцподдержки партия анонсировала во время кампании по выборам в Госдуму-2021.

К примеру, в Курганской области деньги направят на поддержку семей с детьми. «В проекте бюджета закреплена адресная поддержка семей с детьми. Увеличится финансирование по программе „Первичное звено для каждого“. В бюджете будут заложены средства на программу капитального ремонта школ. Курганская область подала заявку на ремонт более ста школ», — отметил секретарь Курганского реготделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Ильтяков.

В Челябинской области, в свою очередь, построят новые дороги. «В селах много дорог остается с низкими техническими параметрами», — рассказал член комитета заксобрания Челябинской области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Дмитрий Пырсиков.

Также деньги из федерального бюджета будут выделены на:

  • На программу ухода за пожилыми людьми — 1,5 млрд рублей;
  • На 2,3 млрд рублей обеспечат лекарствами ВИЧ-инфицированных и заготовят донорскую кровь;
  • 3 млрд рублей пойдет на развитие молодежной занятости. На ремонты в студенческих общежитиях выделят 3 млрд рублей ежегодно;
  • Программа развития сельских территорий будет простимулирована на 4,4 млрд рублей;
  • Дополнительные средства пойдут и на ремонт региональных дорог — 20 млрд рублей;
  • В российских селах построят новые спортивные площадки с тренажерными залами, раздевалками, полями для футбола. На эти цели пойдет 400 млн рублей ежегодно;
  • Более 7 млрд рублей обеспечат связью 25 тысяч населенных пунктов численностью от 100 человек;
  • Для жителей Дальнего Востока увеличат субсидирование авиабилетов на 1,5 млрд рублей ежегодно;
  • Государство также поддержит «Бессмертный полк России», «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям» и «Российский красный крест».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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