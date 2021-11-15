Правительство Тюменской области с 3 декабря ужесточает ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. URA.RU подготовило актуальный список мест, куда тюменцам еще можно пройти без предъявления QR-кода, медотвода от вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов.
С 8 октября QR-коды у жителей области требуют при входе в ТРЦ, учреждения культуры, кинотеатры, спортивные и фитнес-центры. Без ограничений можно попасть в:
- магазины продуктов и товаров первой необходимости, отдельно стоящие гипермаркеты;
- общественный транспорт;
- вокзалы и аэропорты;
- аптеки и поликлиники;
- банки и финучреждения;
- предприятия бытовых услуг (расположенные вне ТРЦ);
- гостиницы;
- рестораны, кафе, бары;
- крупные рынки;
- ночные клубы, дискотеки, караоке, кальянные;
- боулинги, батутные центры;
- букмекерские конторы и тотализаторы;
- салоны красоты, солярии, массажные салоны, парикмахерские;
- аквапарки, СПА-комплексы, банно-оздоровительные комплексы, бани, сауны, термальные источники;
- базы отдыха и турбазы, пансионаты, дома отдыха.
С 3 декабря из этого списка будут исключены следующие объекты:
- рестораны, кафе, бары;
- крупные рынки и гипермаркеты;
- ночные клубы, дискотеки, караоке, кальянные;
- боулинги, батутные центры;
- букмекерские конторы и тотализаторы;
- салоны красоты, солярии, массажные салоны, парикмахерские;
- аквапарки, СПА-комплексы, банно-оздоровительные комплексы, бани, сауны, термальные источники;
- базы отдыха и турбазы, пансионаты, дома отдыха.
Исключение власти сделали только для государственных и муниципальных бань. Также работать по старой схеме смогут точки общепита в гостиницах, на вокзалах и в аэропортах, а также кафе вдоль федеральных трасс.
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