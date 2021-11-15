15 ноября 2021

Где в Тюмени при входе не потребуют QR-код. Список мест

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка qr кодов в торговом центре Галерея Вояж. Тюмень , проверка qr-кода, вход в торговый центр
С 8 ноября в Тюменской области не пройти в ТРЦ без QR-кода или ПЦР-теста Фото:
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Правительство Тюменской области с 3 декабря ужесточает ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. URA.RU подготовило актуальный список мест, куда тюменцам еще можно пройти без предъявления QR-кода, медотвода от вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов.

С 8 октября QR-коды у жителей области требуют при входе в ТРЦ, учреждения культуры, кинотеатры, спортивные и фитнес-центры. Без ограничений можно попасть в:

  • магазины продуктов и товаров первой необходимости, отдельно стоящие гипермаркеты;
  • общественный транспорт;
  • вокзалы и аэропорты;
  • аптеки и поликлиники;
  • банки и финучреждения;
  • предприятия бытовых услуг (расположенные вне ТРЦ);
  • гостиницы;
  • рестораны, кафе, бары;
  • крупные рынки;
  • ночные клубы, дискотеки, караоке, кальянные;
  • боулинги, батутные центры;
  • букмекерские конторы и тотализаторы;
  • салоны красоты, солярии, массажные салоны, парикмахерские;
  • аквапарки, СПА-комплексы, банно-оздоровительные комплексы, бани, сауны, термальные источники;
  • базы отдыха и турбазы, пансионаты, дома отдыха.

С 3 декабря из этого списка будут исключены следующие объекты:

  • рестораны, кафе, бары;
  • крупные рынки и гипермаркеты;
  • ночные клубы, дискотеки, караоке, кальянные;
  • боулинги, батутные центры;
  • букмекерские конторы и тотализаторы;
  • салоны красоты, солярии, массажные салоны, парикмахерские;
  • аквапарки, СПА-комплексы, банно-оздоровительные комплексы, бани, сауны, термальные источники;
  • базы отдыха и турбазы, пансионаты, дома отдыха.

Исключение власти сделали только для государственных и муниципальных бань. Также работать по старой схеме смогут точки общепита в гостиницах, на вокзалах и в аэропортах, а также кафе вдоль федеральных трасс.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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