С 8 ноября в Тюменской области не пройти в ТРЦ без QR-кода или ПЦР-теста Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Правительство Тюменской области с 3 декабря ужесточает ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. URA.RU подготовило актуальный список мест, куда тюменцам еще можно пройти без предъявления QR-кода, медотвода от вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов.

С 8 октября QR-коды у жителей области требуют при входе в ТРЦ, учреждения культуры, кинотеатры, спортивные и фитнес-центры. Без ограничений можно попасть в:

магазины продуктов и товаров первой необходимости, отдельно стоящие гипермаркеты;

общественный транспорт;

вокзалы и аэропорты;

аптеки и поликлиники;

банки и финучреждения;

предприятия бытовых услуг (расположенные вне ТРЦ);

гостиницы;

рестораны, кафе, бары;

крупные рынки;

ночные клубы, дискотеки, караоке, кальянные;

боулинги, батутные центры;

букмекерские конторы и тотализаторы;

салоны красоты, солярии, массажные салоны, парикмахерские;

аквапарки, СПА-комплексы, банно-оздоровительные комплексы, бани, сауны, термальные источники;

базы отдыха и турбазы, пансионаты, дома отдыха.

С 3 декабря из этого списка будут исключены следующие объекты:

рестораны, кафе, бары;

крупные рынки и гипермаркеты;

ночные клубы, дискотеки, караоке, кальянные;

боулинги, батутные центры;

букмекерские конторы и тотализаторы;

салоны красоты, солярии, массажные салоны, парикмахерские;

аквапарки, СПА-комплексы, банно-оздоровительные комплексы, бани, сауны, термальные источники;

базы отдыха и турбазы, пансионаты, дома отдыха.

Исключение власти сделали только для государственных и муниципальных бань. Также работать по старой схеме смогут точки общепита в гостиницах, на вокзалах и в аэропортах, а также кафе вдоль федеральных трасс.