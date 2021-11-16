Беженцы на границе Польши и Беларуси жалуются на симптомы COVID

На границе остановились более 2000 человек Фото: Владимир Жабриков

Стихийному лагерю беженцев возле КПП «БРУЗГИ» у белорусско-польской границы может грозить вспышка коронавируса. По словам пограничников, мигранты с Ближнего Востока, застрявшие на границе из-за отказа с польской стороны признать их беженцами, регулярно обращаются с жалобами на симптомы COVID.

«Они жалуются на кашель и чихание, среди заболевших много женщин и детей. Помощь всем оказывают врачи, которые находятся на месте», — сообщают РИА «Новости».

8 ноября крупная группа ближневосточных мигрантов, в большинстве курдов, отправилась к границе Белоруссии и Польши. Разбили стихийный лагерь мигранты из-за отказа в приеме с польской стороны. Лагерь посетил представитель верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо. Правозащитник заявил, что в стихийном поселении беженцев катастрофическая ситуация.

Ранее URA.RU сообщало, что возможность жизни в нейтральной зоне на границе Евросоюза беженки оплачивают интимом. По сообщению мигрантов, на белорусско-польской границе стремящихся в Европу, избивают пограничники, у них крадут деньги проводники, обещающие доставить до желаемой страны, а некоторые женщины вынуждены оплачивать безопасность интимом.