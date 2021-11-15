15 ноября 2021

В Екатеринбурге некому убирать снег из-за стройки дороги в Казань

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снег в городе. Екатеринбург, уборка снега, трактор, снег в городе, коммунальные службы, город екатеринбург, проспект ленина
Для уборки Екатеринбурга от снега теперь не хватает людей Фото:

Строительство участка федеральной трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга неожиданно создало серьезную проблему для властей уральской столицы. По данным URA.RU, дорожно-эксплуатационные участки (ДЭУ), отвечающие за уборку города, испытывают дефицит кадров: водители и механизаторы переходят на мегапроект за более высокую зарплату.

«В среднем в районных ДЭУ некомплект 10-20%. [На стройке трассы] людям предлагают в полтора-два раза больше, чем в городе», — описал ситуацию один из собеседников в горадминистрации. По словам еще одного источника, этот вопрос уже обсуждали на уровне мэра Алексея Орлова. Но каких-либо решений пока нет.

Третий собеседник уточнил: «Люди не уходят. Они не приходят. Надо понимать, что ДЭУ не нужно летом держать в штате десять грейдеристов. Люди в это время занимаются другой работой. Зимой они обычно приходили [в ДЭУ]. Но сейчас они уходят на стройку, потому что там зарплата выше». Пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян в разговоре с URA.RU подтвердила проблему. «Что не хватает специалистов, могу подтвердить. Куда они уходят, у меня информации нет», — сказала она.

Новость по теме
Хуснуллин просит регионы помочь с трассой Екатеринбург- Казань

О начале работы над продолжением трассы Москва-Казань до Екатеринбурга 7 ноября сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Частично приступили к подготовке территории, окончательно утвердили маршрут», — сказал тогда он. Накануне глава Росавтодора Вячеслав Петушенко заявил президенту РФ Владимиру Путину, что для строительства магистрали Москва — Казань — Екатеринбург не хватает рабочих, но не уточнил, о каком конкретно участке идет речь.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...