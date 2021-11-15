В Екатеринбурге некому убирать снег из-за стройки дороги в Казань

Для уборки Екатеринбурга от снега теперь не хватает людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Строительство участка федеральной трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга неожиданно создало серьезную проблему для властей уральской столицы. По данным URA.RU, дорожно-эксплуатационные участки (ДЭУ), отвечающие за уборку города, испытывают дефицит кадров: водители и механизаторы переходят на мегапроект за более высокую зарплату.

«В среднем в районных ДЭУ некомплект 10-20%. [На стройке трассы] людям предлагают в полтора-два раза больше, чем в городе», — описал ситуацию один из собеседников в горадминистрации. По словам еще одного источника, этот вопрос уже обсуждали на уровне мэра Алексея Орлова. Но каких-либо решений пока нет.

Третий собеседник уточнил: «Люди не уходят. Они не приходят. Надо понимать, что ДЭУ не нужно летом держать в штате десять грейдеристов. Люди в это время занимаются другой работой. Зимой они обычно приходили [в ДЭУ]. Но сейчас они уходят на стройку, потому что там зарплата выше». Пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян в разговоре с URA.RU подтвердила проблему. «Что не хватает специалистов, могу подтвердить. Куда они уходят, у меня информации нет», — сказала она.

О начале работы над продолжением трассы Москва-Казань до Екатеринбурга 7 ноября сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Частично приступили к подготовке территории, окончательно утвердили маршрут», — сказал тогда он. Накануне глава Росавтодора Вячеслав Петушенко заявил президенту РФ Владимиру Путину, что для строительства магистрали Москва — Казань — Екатеринбург не хватает рабочих, но не уточнил, о каком конкретно участке идет речь.