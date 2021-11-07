Хуснуллин: рабочие начинают стройку трассы Казань-Екатеринбург

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ПМЭФ-2021. Первый день, Марат Хуснуллин. Санкт-Петербург, хуснуллин марат
Рабочие приступили к подготовке территории для трассы Казань-Екатеринбург, сообщил Марат Хуснуллин Фото:

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о завершении проектно-сметовой документации для строительства участка трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга. По его словам, рабочие уже частично приступили к подготовке территории для будущей магистрали.

«По дороге до Екатеринбурга уже готова проектно-сметная документация. Частично приступили к подготовке территории, окончательно утвердили маршрут», — заявил Марат Хуснуллин на своей странице в Instagram.

Вице-премьер сообщил, что строительство трассы Москва—Казань—Екатеринбург активно идет на участке между российской столицей и столицей Татарстана. Сейчас на проекте работают 12 000 человек и 5 000 единиц техники.

Продолжение трассы Москва—Казань до Екатеринбурга анонсировал весной президент РФ Владимир Путин. Половина всей скоростной магистрали будет платной — это нужно, чтобы вернуть средства в Фонд национального благосостояния, за счет которого идет строительство. Предполагается, что на трассу Москва—Казань потратят 253,4 миллиарда рублей. Стройку могут завершить к 2024 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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