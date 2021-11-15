Лучшим курганским медикам заплатят по 100 тысяч рублей

В Курганской области объявлены конкурсы на лучших медработников и лучшие медицинские организации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ежегодный конкурс на лучшего медицинского работника объявили в Курганской области. Победители в трех номинациях получат гранты в 100 тысяч рублей. Постановление об этом подписал губернатор Вадим Шумков. Кроме того, в регионе пройдет конкурс на лучшую медицинскую организацию, победители которого также получат гранты.

«Конкурс проводится среди медицинских работников медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения по следующим номинациям: „Лучший врач“, „Лучшая медицинская сестра“, „Лучший фельдшер“. Победителям вручаются дипломы и предоставляются гранты в размере 100 тысяч рублей каждому по соответствующей номинации», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Претенденты должны подать заявку на участие в конкурсе и предоставить ряд документов. При определении лучших медработников будут учитываться жалобы граждан, предложения претендента по улучшению качества медицинских услуг или по оптимизации работы организации, прохождение курсов повышения квалификации и другие критерии. Также с участниками пройдет индивидуальное собеседование. Если по одной из номинаций поступит менее трех заявок, конкурс будет признан несостоявшимся.

Конкурс на лучшую медицинскую организацию также будет проводиться по трем номинациям. Лучшая поликлиника и лучший стационар по внедрению пациентоориентированных технологий получат гранты в 600 тысяч рублей, лучший ФАП — 300 тысяч рублей. 50% гранта победитель должен направить на зарплату работников, остальные деньги — на оборудование, ремонт, программное обеспечение или повышение квалификации работников.

Ранее URA.RU сообщало, что Шумков также подписал постановление, согласно которому лучшая ИТ-компания региона получит грант в 300 тысяч рублей. Лучший ИТ-мастер при этом может претендовать на грант в 100 тысяч рублей.