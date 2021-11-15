15 ноября 2021

На пермском заводе объяснили отстранение непривитых работников

© Служба новостей «URA.RU»
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Отстранение от работы согласуется с Трудовым кодексом, заявляют в «Мотовилихинских заводах» Фото:
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Коронавирус COVID-19

Решение об отстранении сотрудников ЗАО «Специальное конструкторское бюро», не имеющих иммунитета к коронавирусу, на предприятии назвали вынужденной мерой. Пойти на нее заставило постановление главного санитарного врача Пермского края, которое обязывает прививаться сотрудников промпредприятий.

«По состоянию на сегодняшний день доля вакцинированных и переболевших работников в течение шести месяцев на предприятии составляет 70%. Учитывая требования главного санитарного врача, считаем необходимым обеспечить рост числа вакцинированных работников до 80%, для формирования коллективного иммунитета. Отстранение от выполнения трудовых обязанностей является вынужденной мерой», — заявили URA.RU в ГК «Мотовилихинские заводы», куда входит бюро.

В холдинге отметили, что благодаря вакцинации на сегодняшний день COVID-19 болеют лишь 0,49% работников предприятия. Ранее стало известно, что руководство ЗАО «СКБ» выпустило приказ, согласно которому с 1 декабря непривитые и не имеющие противопоказаний сотрудники будут отстранены от работы без сохранения зарплаты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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