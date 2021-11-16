16 ноября 2021

Медики назвали 4 причины, почему люди не хотят вакцинироваться

© Служба новостей «URA.RU»
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Обращение к губернатору против обязательной вакцинации к qr кодов. Тюмень, сбор подписей, толпа, против обязательной вакцинации
Россияне медлят с вакцинацией, так как никому не верят Фото:
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Коронавирус COVID-19

Нежелание россиян делать прививку от COVID-19 связано с особенностью менталитета, недостатком знаний, недоверием к властям и лидерам мнений, а также неверно выстроенной в государстве информационной политикой. Таким мнением в беседе с URA.RU поделились генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков и врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов.

«Базовая доковидная причина — оккультное мышление, плюс недостаток образования, ярко выраженное недоверие властям и их заявлениям, медикам, действие с позиции русского „авось“. И ковидная история — изначально проваленная информационная политика по COVID-19, когда медийные личности не скрывали своего негативного отношения к вакцинации и коронавирусу, одну неделю идут одни заявления, через неделю противоположные, вводятся и отменяются меры, — в итоге люди думают, что не так все страшно», — объяснил Николай Крючков.

По словам иммунолога, положительные меры стимулирования могут помочь изменить настроение россиян. «У нас в государстве действует система „кнута“ и „пряника“, но при „битье“ невозможен полный контроль и граждане учатся выкручиваться. Нужен комплекс положительных мер, стимуляций, который реально ввести», — подчеркнул Крючков.

Александр Выгоняйлов согласился, что нежелание россиян вакцинироваться от коронавируса связано с неверно выстроенной информационной компанией. «С моей точки зрения, главная проблема в том, что информационная компания была выстроена неправильно, не было разъяснений, в том числе о побочных реакциях на вакцину, среди медицинских работников оказался большой процент негативно относящихся к прививочной компании от COVID-19. В итоге, какая может быть реакция, когда у простого человека куча информации, и он в итоге ничего не понимает», — добавил он.

Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект о повсеместном введении QR-кодов. Новые ограничения могут начать действовать с 1 февраля по 1 июня 2022 года. Без QR-кодов россияне смогут попасть только в аптеки и магазины, продающие продукты и товары первой необходимости. Без справки о вакцинации ходить в общественные места разрешат только детям и подросткам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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