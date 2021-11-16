В ЦБ хотят временно освободить часть россиян от уплаты кредитов

Россияне, которые пострадали от наводнений и других природных катаклизмов, могут временно не платить кредиты. Также их долги перед кредитными организациями реструктуризируют. Об этом сообщил Банк России.
«У заемщиков, пострадавших от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, может появиться право на временное снижение или приостановку платежей по кредитам и займам без ухудшения кредитной истории. Законопроект об этом обсудил экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг при Банке России», — говорится на официальном сайте регулятора.
Отмечается также, что такое решение было принято после череды наводнений летом этого года в Сочи и Крыму. Некоторые пострадавшие из-за этого уже получили право на реструктуризацию задолженности перед банками. В свою очередь, страхование имущества от стихийных бедствий могло бы стать решением проблемы, уточняется в информации на сайте Центробанка.
Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал упростить для пострадавших в ЧС получение выплат, напоминает «Ридус». Данное указание ответственным органам необходимо исполнить до 1 сентября, уточняет «Федеральное агентство новостей».
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