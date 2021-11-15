15 ноября 2021

В курганском районе возник конфликт из-за вакцинации детей

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Учителей Звериноголовской школы попросили составить график вакцинации учеников Фото:

В Звериноголовском районе Курганской области назревает конфликт из-за вакцинации детей от гриппа. Родители школьников жалуются на давление со стороны районных властей, рассказал URA.RU депутат районной думы Владимир Кочеулов.

«Вчера учителям Звериноголовской школы в чат отправили распоряжение или просьбу главного врача Звериноголовской ЦРБ о том, что нужно предоставить график вакцинации от гриппа и список учащихся в срок до 17 ноября. В письме говорится, что это необходимо в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Не понятно, почему только в нашем районе такая обстановка сложилась, никаких данных о заболевших гриппом нет. Этот непонятный документ считаю неправомочным, врач ЦРБ не может оценивать эпидемиологическую ситуацию и направлять распоряжения учителям», — рассказал Кочеулов.

Депутат отметил непонятное ему рвение районного управления образования в вопросе вакцинации школьников от гриппа. По его словам, на прошлой неделе в Звериноголовской школе провели два собрания родителей, которые отказываются ставить детям прививку от гриппа. Собраниями заинтересовался общественник Андрей Шулятьев, но его в школу не пустили. За разъяснениями Шулятьев отправился к и. о. руководителя районного управления образования Камиле Жимбаевой, на приеме у которой произошел скандал из-за маски.

URA.RU направило в департамент здравоохранения Курганской области запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Связаться с и. о. начальника районного управления образования Камилой Жимбаевой не удалось.

Скан этого документа получили учителя Звериноголовской школы

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© Служба новостей «URA.RU»
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