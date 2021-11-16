Минздрав РФ планирует платить медикам за привитых от коронавируса

Минздрав РФ предлагает платить медикам за каждого привитого от COVID россиянина. Таким образом власти намерены простимулировать рост числа вакцинированных в стране.
«Распределение выплаты стимулирующего характера между работниками, военнослужащими, сотрудниками при вакцинации двухкомпонентными вакцинами при условии введения обоих компонентов вакцины из расчета 200 рублей за одного вакцинированного», — указано в проекте постановления, опубликованного на портале правовой информации.
Деньги будут делиться между медперсоналом. «Медицинский работник, осуществивший консультацию гражданина в целях проведения вакцинации и направивший его на вакцинацию — 60 рублей, медицинский работник, осуществивший осмотр пациента перед (после) вакцинации — 40 рублей, медицинский работник, проводивший вакцинацию — 30 рублей», — так, например, будет распределение при двухкомпонентной вакцине.
Ранее власти регионов РФ ввели ограничения для граждан без сертификатов о вакцинации. Эти меры также призваны повысить число россиян с прививкой от коронавируса.
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