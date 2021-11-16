16 ноября 2021

Депутат Госдумы призвал ввести локдаун для непривитых

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Вассерман считает, что нужно ввести новые ограничения в РФ Фото:
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Коронавирус COVID-19

В России необходимо ввести локдаун для непривитых граждан. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.

«В рамках моих нынешних представлений о прививках и о коронавирусе в целом, мне представляется, что комендантский час для привитых, это нечто явно избыточное. Но ограничения для непривитых, к сожалению, необходимы», — заявил Вассерман в разговоре с «Общественной службой новостей».

По его мнению, ограничения нужны для того, чтобы защитит самих непривитых, так как новый коронавирус «пробивает даже хороший общий иммунитет» и тех, кого они могут заразить. «В таких случаях имеет смысл руководствоваться старинной формулой „Свобода вашего кулака заканчивается там, где начинается мой нос“», — добавил Вассерман.

Депутат отметил, что будет поддерживать введение ограничений и считает, что Россия необходимо последовать примеру Австрии. Там для непривитых граждан объявлен локдаун. Они могут ходить только на работу и в магазин. Кроме того, власти Австрии рассматривают возможность ввести ограничения передвижения по ночам для привитых от COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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