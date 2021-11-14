14 ноября 2021

В Австрии обсуждают введение ночного локдауна для привитых

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Власти Австрии намерены ввести ночной локдаун для привитых от коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

Власти Австрии рассматривают возможность ввести локдаун по ночам для привитых от COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн.

«Эта мера тоже обсуждается. Это мне рекомендуют эксперты, я с ними согласен. Будут ограничения на выход из дома по ночам и для привитых людей. Это часть пакета мер, который обсуждается», — рассказал Мюкштайн в эфире австрийского телеканала ORF-2.

Он считает, что все граждане страны находятся в одной лодке в деле борьбы с пандемией. По его мнению, отдельные меры могут помочь избежать всеобщего локдауна. Мюкштайн добавил, что окончательное решение о дополнительных мерах в отношении привитых власти Австрии примут 17 ноября.

Австрия стала первой страной в мире, применившей локдаун для всех непривитых граждан от коронавируса. Решение было принято по итогам конференции правительства с главами федеральных земель. Данные ограничения уже вступили в силу.

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