В Австрии обсуждают введение ночного локдауна для привитых

Власти Австрии рассматривают возможность ввести локдаун по ночам для привитых от COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн.
«Эта мера тоже обсуждается. Это мне рекомендуют эксперты, я с ними согласен. Будут ограничения на выход из дома по ночам и для привитых людей. Это часть пакета мер, который обсуждается», — рассказал Мюкштайн в эфире австрийского телеканала ORF-2.
Он считает, что все граждане страны находятся в одной лодке в деле борьбы с пандемией. По его мнению, отдельные меры могут помочь избежать всеобщего локдауна. Мюкштайн добавил, что окончательное решение о дополнительных мерах в отношении привитых власти Австрии примут 17 ноября.
Австрия стала первой страной в мире, применившей локдаун для всех непривитых граждан от коронавируса. Решение было принято по итогам конференции правительства с главами федеральных земель. Данные ограничения уже вступили в силу.
Подписывайтесь на URA.RU в