Австрия стала первой страной, применившей локдаун для непривитых

Канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил о введении с понедельника национального локдауна для непривитых от COVID-19 старше 12 лет. Австралия стала первой страной в мире, которая применила локдаун ко всем невакцинированным гражданам. Решение приняли по итогам конференции правительства с главами федеральных земель.
«Нас настигла в полную силу четвертая волна [COVID-19]. Мы сегодня решили, что с завтрашнего дня, с понедельника, в Австрии будет действовать локдаун для непривитых. Это значит — ограничение на выход из дома для людей старше 12 лет. Жилые помещения можно будет покидать только в исключительных случаях», — сказал Шалленберг. Трансляцию пресс-конференции вели австрийские телеканалы.
По словам канцлера, такие жесткие меры необходимы из-за широкого распространения варианта коронавируса «дельта», а также из-за низкого уровня вакцинированных людей. С понедельника непривитые граждане не смогут ходить в магазины одежды, мебели, спортивной экипировки. Они имеют право на беспрепятственный вход в аптеку, больницу, супермаркет, а также на работу и прогулку. Александер Шалленберг подчеркнул, что за соблюдением мер будет следить полиция, нарушителей будут наказывать штрафами.
На сегодняшний день суточные показатели заболеваемости коронавирусом в Австрии превышают 13 тысяч человек, сообщает
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