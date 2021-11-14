14 ноября 2021

Австрия стала первой страной, применившей локдаун для непривитых

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, аэропорт кольцово, красная лента, эпидемия, закрыт, пандемия коронавируса
Австрия стала первой страной в мире, применившей локдаун для непривитых от коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил о введении с понедельника национального локдауна для непривитых от COVID-19 старше 12 лет. Австралия стала первой страной в мире, которая применила локдаун ко всем невакцинированным гражданам. Решение приняли по итогам конференции правительства с главами федеральных земель.

«Нас настигла в полную силу четвертая волна [COVID-19]. Мы сегодня решили, что с завтрашнего дня, с понедельника, в Австрии будет действовать локдаун для непривитых. Это значит — ограничение на выход из дома для людей старше 12 лет. Жилые помещения можно будет покидать только в исключительных случаях», — сказал Шалленберг. Трансляцию пресс-конференции вели австрийские телеканалы.

По словам канцлера, такие жесткие меры необходимы из-за широкого распространения варианта коронавируса «дельта», а также из-за низкого уровня вакцинированных людей. С понедельника непривитые граждане не смогут ходить в магазины одежды, мебели, спортивной экипировки. Они имеют право на беспрепятственный вход в аптеку, больницу, супермаркет, а также на работу и прогулку. Александер Шалленберг подчеркнул, что за соблюдением мер будет следить полиция, нарушителей будут наказывать штрафами.

На сегодняшний день суточные показатели заболеваемости коронавирусом в Австрии превышают 13 тысяч человек, сообщает МК. Такое количество заболевших COVID-19 является абсолютным рекордом для страны.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...