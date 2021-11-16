16 ноября 2021

В регионе РФ ввели обязательную вакцинацию для пенсионеров

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Вакцинация. Челябинск , пенсионер, укол, прививка, прививочный кабинет, шприц, пожилой человек, вакцинация, covid, ковид
Красноярский край стал четвертым регионом России, где ввели обязательную вакцинацию для пенсионеров Фото:
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Коронавирус COVID-19

Власти Красноярского края ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для людей старше 60 лет. Об этом в своем telegram-канале сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

«Подписаны изменения в постановление главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю №43 от 23.07.2021, согласно которым в перечень отдельных групп граждан, подлежащих вакцинации, внесены сотрудники и работники правоохранительных органов, а также лица в возрасте 60 лет и старше. Охват профилактическими прививками не менее 80% от общей численности данных категорий граждан должен быть достигнут к 15.01.2022 года», — написал Горяев в Telegram.

Красноярский край стал четвертым регионом России, где ввели обязательную вакцинацию для пенсионеров. Ранее такую же меру ввели власти Санкт-Петербурга. Обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет также ввели в Кемеровской области и Краснодарском крае, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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