В регионе РФ ввели обязательную вакцинацию для пенсионеров

Власти Красноярского края ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для людей старше 60 лет. Об этом в своем telegram-канале сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.
«Подписаны изменения в постановление главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю №43 от 23.07.2021, согласно которым в перечень отдельных групп граждан, подлежащих вакцинации, внесены сотрудники и работники правоохранительных органов, а также лица в возрасте 60 лет и старше. Охват профилактическими прививками не менее 80% от общей численности данных категорий граждан должен быть достигнут к 15.01.2022 года», — написал Горяев в Telegram.
Красноярский край стал четвертым регионом России, где ввели обязательную вакцинацию для пенсионеров. Ранее такую же меру ввели власти Санкт-Петербурга. Обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет также ввели в Кемеровской области и Краснодарском крае, пишет RT.
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