16 ноября 2021

Освобожден россиянин, 20 лет находившийся в рабстве в Казахстане

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Судебное заседание. Курган, уголовное дело, судебное заседание, полиция, суд
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы» Фото:

В Казахстане полиция возбудила дело по статье «Незаконное лишение свободы». Правоохранительные органы проверяют информацию о гражданине России, которого 20 лет удерживал в рабстве местный житель.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в Шетском районе установили 44-летнего мужчину — гражданина Российской Федерации. Он пояснил, что на протяжении двадцати лет подвергался незаконной эксплуатации и принуждению к труду со стороны 44-летнего местного жителя. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы казахстанской полиции.

Отмечается, что в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции наткнулись на видеоролик, в котором мужчина сообщил, что его незаконно удерживают. Мужчина представился Алексеем Котовым, уроженцем Ярославской области.

По словам руководителя общественного движения по борьбе с современным рабством «Альтернатива» Олега Мельникова, на данный момент в России ежегодно пропадают от 80 до 120 тысяч человек, пишет «Ридус». 7% из них попадают в рабство.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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