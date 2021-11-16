Из Челябинска запускают три новых авиарейса

Полеты будет осуществлять компания Red Wings Фото: Илья Московец © URA.RU

Сразу несколько авиамаршрутов из аэропорта Челябинска вошли в перечень субсидируемых государством. Как сообщили URA.RU в пресс-службе миндортранса региона, изменения в приказ Росавиации были внесены 16 ноября.

«Три новых авианаправления вошли в перечень субсидируемых. Челябинск — Уфа, Челябинск — Ноябрьск, Челябинск — Салехард», — сообщили URA.RU в миндортрансе.

В министерстве добавили, что авиаперевозки будут выполняться компанией Red Wings. Компания начнет полеты уже с конца текущего месяца.

Ранее был утвержден перечень субсидируемых авиамаршрутов на 2022 год. На начало года — это 20 направлений, из которых 15 будут выполняться из аэропорта Челябинска и 5 из аэропорта Магнитогорска.