16 ноября 2021

Из Челябинска запускают три новых авиарейса

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Магнитогорск, сухой суперджет, red wings
Полеты будет осуществлять компания Red Wings Фото:

Сразу несколько авиамаршрутов из аэропорта Челябинска вошли в перечень субсидируемых государством. Как сообщили URA.RU в пресс-службе миндортранса региона, изменения в приказ Росавиации были внесены 16 ноября.

«Три новых авианаправления вошли в перечень субсидируемых. Челябинск — Уфа, Челябинск — Ноябрьск, Челябинск — Салехард», — сообщили URA.RU в миндортрансе.

В министерстве добавили, что авиаперевозки будут выполняться компанией Red Wings. Компания начнет полеты уже с конца текущего месяца.

Ранее был утвержден перечень субсидируемых авиамаршрутов на 2022 год. На начало года — это 20 направлений, из которых 15 будут выполняться из аэропорта Челябинска и 5 из аэропорта Магнитогорска.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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