В ЯНАО завели уголовные дела за подделку сертификатов COVID-19

Максимальное наказание за фальшивые сертификаты — лишение свободы на три года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Два уголовных дела за использование поддельных сертификатов о вакцинации завели в Новом Уренгое и Тазовском районе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

«За истекший период 2021 года сотрудниками полиции округа выявлено два факта реализации медицинских документов (в городе Новый Уренгой и в Тазовском районе), связанных с прохождением вакцинации против COVID-19 и ПЦР-тестов без их фактического проведения. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 и 5 ст. 327 УК РФ „Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков“», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

По одному из уголовных дел суд назначил штраф в размере 30 000 рублей. Максимальное же наказание предусматривает лишение свободы сроком до трех лет. Также в регионе было выявлено более трех тысяч нарушений санитарных правил. «Больше всего масочный режим нарушают в Ноябрьске, Надымском и Пуровском районах», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что невакцинированные жители Ямала, имеющие медотвод, должны предъявлять ПЦР-тест в общественных заведениях. Мера введена для предотвращения распространения коронавируса.