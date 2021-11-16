16 ноября 2021
15 ноября 2021

Пермяков возмутила отмена бесплатных пересадок в автобусах

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время нерабочих дней, объявленных в связи с карантином по коронавирусу, пятый день. Пермь , маска, автобус, салон автобуса, пассажир в автобусе, пассажир в маске
Новые тарифы в общественном транспорте Перми начнут действовать в январе Фото:

После резкого повышения стоимости проезда в общественном транспорте пермяки живо обсуждают эту тему соцсетях. При этом большинство возмущено не ожидаемым увеличением цены, а отменой возможности бесплатно пересесть с одного автобуса на другой, которую ввели в 2020 году. Тогда в Перми значительно сократили протяженность многих маршрутов, а некоторые убрали совсем.

«Меня не столько задевает новая цена, сколько отмена бесплатных пересадок. Отмена пересадок в наших климатических условиях и при нынешних маршрутах…» — пишет в Facebook журналист Максим Чертков. С ним соглашается Светлана Гепперт: «Совсем недавно людям обещали бесплатные пересадки как компенсацию за укороченные маршруты. Выглядит это, как бы деликатнее сказать, игрой в наперстки».

Экономист, бывший член «Партии роста» Антон Любич предполагает, что в скором времени поднимут цены и службы такси. «Стоимость проезда в городском транспорте повышена до 33 рублей. Пересадки станут платными — по 16,5 рубля. С учетом обрезания маршрутов в рамках „транспортной реформы“ поездка в реальности будет стоить 49,5 рубля. Не сомневаюсь, что рост цен на парковочные места и тарифы такси также не заставит себя долго ждать», — пишет он.

«Цинизм по отношению к жителям зашкаливает. И у нас, похоже, не осталось тех, кто может хоть как-то противостоять этой безумной власти», — возмущается журналист, член общественной наблюдательной комиссии Прикамья Оксана Асауленко. Глава фракции ЛДПР в региональном заксобрании Олег Постников спешит подчеркнуть, что его коллеги в гордуме, а также представители КПРФ голосовали против новых тарифов. Члены «СР-за правду» воздержались, а за проголосовали 25 членов «Единой России».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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