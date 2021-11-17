В регионе РФ вводят QR-коды на внутренних авиалиниях

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На внутренних авиалиниях Хабаровского края теперь можно будет летать только при наличии QR-кода Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Власти Хабаровского края приняли решение о введении QR-кодов на местных авиалиниях. Об этом сообщается на официальном сайте правительства края.

«Заседание оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции прошло в правительстве региона. Участниками штаба принято решение, не дожидаясь федеральных распоряжений, с 1 декабря ввести использование QR-кода вакцинированного или переболевшего для перемещения по внутренним авиалиниям в пределах региона», — сообщается на сайте правительства Хабаровска.

Ранее заместитель главы Минтранса РФ Кирилл Богданов сообщил, что россиян перестанут пускать в самолеты без QR-кодов не позже февраля 2022 года. Требования о QR-кодах также распространится на иностранные авиакомпании, выполняющие полеты в Россию, уточняет RT. Согласно данным Росавиации, в октябре 2021 года объем перевозок российских авиакомпаний вырос на 60%, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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