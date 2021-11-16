Россиян без QR-кода не пустят в самолеты уже зимой

Наличие сертификатов о вакцинации против коронавируса в летающих в России самолетах, в том числе иностранных авиакомпаний, начнут проверять не позже февраля. Об этом сообщил замглавы Минтранса РФ Кирилл Богданов.
«Я думаю, что необходимость QR-кода при совершении воздушного перелета уже будет, наверное, максимум в феврале следующего года. Закон мы хотим (принять, — прим. ред.) уже в этом году. Да, в трех чтениях», — слова Богданова передает РИА «Новости».
Он также пояснил, что ради этой меры зарубежные авиакомпании, чьи рейсы выполняются в России будут «поставлены перед фактом». При этом пассажиры из-за рубежа будут летать по ПЦР-тесту. В качестве помощи могут быть рассмотрены субсидии для авиакомпаний, дополнил Богданов.
Ранее сообщалось, что власти РФ ограничат въезд в страну иностранцев без QR-кодов. Они должны будут представить отрицательный результат ПЦР-теста.
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в транспорте, учреждениях культуры и в непродовольственных магазинах. Документ
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