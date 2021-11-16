Россиян без QR-кода не пустят в самолеты уже зимой

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Первый рейс авиасообщения Екатеринбург-Тобольск авиакомпании Red Wings. Екатеринбург, работа, инструктаж, техника безопасности, профессия, самолет, стюардесса, бортпроводница, безопасность в самолете
Правила коснутся как российских, так и зарубежных авиакомпаний Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Наличие сертификатов о вакцинации против коронавируса в летающих в России самолетах, в том числе иностранных авиакомпаний, начнут проверять не позже февраля. Об этом сообщил замглавы Минтранса РФ Кирилл Богданов.

«Я думаю, что необходимость QR-кода при совершении воздушного перелета уже будет, наверное, максимум в феврале следующего года. Закон мы хотим (принять, — прим. ред.) уже в этом году. Да, в трех чтениях», — слова Богданова передает РИА «Новости».

Он также пояснил, что ради этой меры зарубежные авиакомпании, чьи рейсы выполняются в России будут «поставлены перед фактом». При этом пассажиры из-за рубежа будут летать по ПЦР-тесту. В качестве помощи могут быть рассмотрены субсидии для авиакомпаний, дополнил Богданов.

Ранее сообщалось, что власти РФ ограничат въезд в страну иностранцев без QR-кодов. Они должны будут представить отрицательный результат ПЦР-теста.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в транспорте, учреждениях культуры и в непродовольственных магазинах. Документ рассмотрят в середине декабря, отмечает Pravda.Ru. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой подчеркнул, что предложенные ограничения вызвали резонанс в обществе, поэтому совет думы принял решение не торопиться с обсуждением законопроектов, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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