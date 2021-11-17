Путин обсудил обязательные QR-коды с главным авиаперевозчиком РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перелет Хабаровск-Москва, Шереметьево. Москва, аэропорт, путешествия, авиация, шереметьево, отдых, пассажиры, туристы, посадка в самолет, трап самолета, терминал B, терминал б, пассажтры
Владимир Путин на встрече с Михаилом Полубояриновым обсудил введение обязательных QR-кодов для авиаперелетов Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Президент Владимир Путин на встрече с главой группы «Аэрофлот» (в нее входят также авиакомпании «Россия» и «Победа») Михаилом Полубояриновым обсудил введение обязательных QR-кодов на транспорте. Об этом, отвечая на вопрос URA.RU сообщил 17 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что касается QR-кодов, они упоминались. Но эта тема обсуждается главным образом в процессе работы над законопроектом, который внесло правительство в Госдуму. Это не было главной темой встречи [Путина] с Полубояриновым. Главной темой была работа компании в пандемию, перспективы выхода компании из кризиса и по развитию деятельности», — сказал Песков.

Статья по теме
Путин показал, что будет с авиаперелетами после введения QR-кодов

Путин накануне встретился с Полубояриновым. В публичной части стороны не упоминали законопроект о введении обязательных QR-кодов для всех пассажиров самолетов, поездов и междугородних автобусов, а также меры поддержки со стороны государства за снижение пассажиропотока. Эксперты URA.RU полагают, что они с большой вероятностью в закрытой части обсудили работу авиации в новых условиях.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...