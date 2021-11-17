Путин обсудил обязательные QR-коды с главным авиаперевозчиком РФ

Владимир Путин на встрече с Михаилом Полубояриновым обсудил введение обязательных QR-кодов для авиаперелетов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Президент Владимир Путин на встрече с главой группы «Аэрофлот» (в нее входят также авиакомпании «Россия» и «Победа») Михаилом Полубояриновым обсудил введение обязательных QR-кодов на транспорте. Об этом, отвечая на вопрос URA.RU сообщил 17 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что касается QR-кодов, они упоминались. Но эта тема обсуждается главным образом в процессе работы над законопроектом, который внесло правительство в Госдуму. Это не было главной темой встречи [Путина] с Полубояриновым. Главной темой была работа компании в пандемию, перспективы выхода компании из кризиса и по развитию деятельности», — сказал Песков.

Путин накануне встретился с Полубояриновым. В публичной части стороны не упоминали законопроект о введении обязательных QR-кодов для всех пассажиров самолетов, поездов и междугородних автобусов, а также меры поддержки со стороны государства за снижение пассажиропотока. Эксперты URA.RU полагают, что они с большой вероятностью в закрытой части обсудили работу авиации в новых условиях.