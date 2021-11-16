Путин показал, что будет с авиаперелетами после введения QR-кодов

Владимир Путин намерен поддержать авиаторов Фото: kremlin.ru

статья из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Президент РФ Владимир Путин показал, что государство продолжит поддерживать авиаотрасль после падения пассажиропотока из-за пандемии коронавируса и скорого введения обязательных QR-кодов. Так эксперты трактовали его встречу с главой «Аэрофлота» Михаилом Полубояриновым 16 ноября. По словам политологов, Путин обсуждал не столько проблемы компании, сколько авиастроения в целом, поскольку это стратегическая сфера для страны.

Глава государства с самого начала подчеркнул, что транспортная отрасль «пострадала больше всего» из-за коронакризиса, а «из всей транспортной отрасли больше всего — авиаперевозки». «„Аэрофлот“ является крупнейшим авиаперевозчиком в России. Знаю, что восстановление потихонечку идет, во всяком случае, на внутренних линиях уже пассажиров больше, чем было в прошлом году, но в целом все-таки поток пока ниже, чем в докризисном 2019 году», — сказал Путин.

Владимир Путин обсудил с главой «Аэрофлота» Михаилом Полубояриновым (справа) состояние отрасли в целом Фото: kremlin.ru

Полубояринов подтвердил, что «мировая отрасль находится в глубоком кризисе». Прогноз аналитиков по восстановлению глобального рынка — не ранее 2024 года. В России же за семь месяцев авиаперевозки восстановились на 70%. А внутренние обогнали допандемийный период на 18%. Глава «Аэрофлота» заверил, что в этом году компания сработает в ноль (в 2020 году был убыток в 123 млрд рублей, которые покрыли за счет государства).

Отдельно стороны обсудили стратегию развития компании до 2028 года, которая предполагает увеличение доли отечественных самолетов до половины всего парка. Так, авиакомпания «Россия» (водит в группу «Аэрофлот» вместе с «Победой») «развивается, как центр компетенций и эффективной эксплуатации» российских самолетов. В результате Sukhoi Superjet в 2021 году достиг исправности в 75%. «На конец 2021 года в парке авиакомпании „Россия“ будет 66 судов Sukhoi Superjet, в следующем году мы ждем первые четыре МС-21, и, как и планировали, в 2028 году у нас должно быть 150 „Суперджетов“ и 85 — МС-21», — сказал Полубояринов.

«А всего парк у вас 350 [самолетов]?» — спросил Путин. И, получив утвердительный ответ, уточнил, что к 2028 году будет 235 самолетов отечественного производства.

К 2028 году половина авиапарка группы «Аэрофлот» составят «Суперджеты» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Авиация для страны — в приоритете, и Путин на встрече показал, что «все идет по плану», государство будет поддерживать отрасль, объясняет аналитик и авиаэксперт Дмитрий Адамидов. «Если до Урала мы можем доехать на чем-то, то на Дальний Восток, Восточную Сибирь уже нет. Без авиасообщения сложно их развивать. Поэтому вводятся гуманные дальневосточные тарифы, другие меры. Плюс авиастроение влечет спрос на металл, рабочую силу. Это и вопрос безопасности: можно переоборудовать борт в госпиталь или возить стратегические грузы. А зависимость от иностранных самолетов и запчастей ставит страну в тяжелое положение», — отмечает он.

Смысл встречи в демонстрации поддержки национальной промышленности, соглашается ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Если страна может создать свой самолет и автомобиль, то с ней считаются, она в первой лиге мировых игроков. Авиация — стратегическая отрасль, это подрядчики, занятость, технологическое развитие. Шлейф этих процессов определяет стратегию социально-экономического развития на десятилетия. Для Путина это призма, через которую можно увидеть многие другие актуальные проблемы», — говорит он.

Оба собеседника предполагают что за закрытыми дверями обсуждалось и введение обязательных QR-кодов на транспорте. Как сообщил URA.RU один из экспертов отрасли на условиях анонимности, эта инициатива правительства сильно сократит только восстановившийся пассажиропоток, люди станут отказываться от билетов, и надо будет компенсировать выпадающие расходы.

«Вопрос с QR-кодами не выносился в паблик по итогам встречи, но, наверняка обсуждался. Ведь помимо хочу-не хочу, нужно понять, есть ли техническая возможность у „Аэрофлота“ ввести их, не нарушая процедуры. И в целом, несмотря на желание показать, что отрасль жива, она в крайне тяжелом состоянии. Долги за авиаперевозки не компенсированы. Авиакеросин с января подорожал на треть, а кое-где на 50%. QR-коды сократят пассажиропоток. Так что тем для обсуждения и за закрытыми дверями было предостаточно», — резюмировал эксперт.