В курганском городе объединят детские спортшколы

Шадринцев беспокоит реорганизация детской спортивной школы по боксу и самбо «Гонг» Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Шадринске в 2022 году детскую спортивную школу «Гонг» присоединят к детско-юношеской спортивной школе «Ермак». О реорганизации спортивных учреждений стало известно после публикации постановления администрации Шадринска в местных пабликах во «ВКонтакте».

«Жители Шадринска опасаются, что планируемая реорганизация спортивной школы „Гонг“ может перейти в ликвидацию. Здание школы находится в центре города, в нем занимается много детей. Учитывая, как в Шадринске провели реорганизацию газеты „Исеть“, после чего она перестала существовать, и как сократили библиотеки, горожане волнуются за спортшколу», — рассказал URA.RU общественник Леонид Коробицин.

Согласно постановлению, детскую спортивную школу «Гонг» должны реорганизовать до 15.02.2022 года. Директор школы предупрежден о возможном сокращении в связи с реорганизацией учреждения.

В пресс-службе администрации города Шадринска ответили, что реорганизация спортшколы не отразится ни на работе тренеров, ни на учащихся. Тренировки будут проходить в прежнем режиме, дети продолжат заниматься в своих группах. «Школа станет филиалом на базе ДЮСШ „Ермак“, сохранив свое название клуб „Гонг“. Согласно законодательству, сотрудников „Гонг“ (два инструктора по боксу и два по самбо) недостаточно для существования отдельного юридического лица. Объединение данных муниципальных учреждений позитивно отразится на их развитии», — пояснили в администрации Шадринска.