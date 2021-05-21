21 мая 2021

Курганское СМИ, откуда увольняется главред, останавливает работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Шадринск , город шадринск, я люблю шадринск
В Шадринске прекращают выпускать газету с более чем столетней историей Фото:

Газета «Исеть» в Шадринске (Курганская область), основанная в 1913 году, с 1 июля приостанавливает свою деятельность. Ранее главный редактор Светлана Емельянова написала заявление на увольнение. Информацию о судьбе газеты URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Шадринска.

«С 1 июля газета приостанавливает свою деятельность. В июне газета сохранит периодичность выпуска. Для публикации официальных документов с 1 июля муниципалитетом будет объявлен аукцион по определению нового регулярного печатного издания», — пояснили в мэрии.

С 2018 года газета стала муниципальным учреждением. До этого имела статус государственного автономного учреждения (ГАУ). В этой связи объединение с ИД «Новый мир» в рамках реформы районных СМИ не рассматривалось, добавили в мэрии. Власти Шадринска также отметили, что главный редактор Светлана Емельянова будет возглавлять газету до 30 июня.

В разговоре с URA.RU Емельянова пояснила, что заявление на увольнение она не забирала. Работать в должности главного редактора она намерена до 31 мая.

Ранее URA.RU писало, что сейчас в регионе проходит реформа СМИ, которая к 1 июня должна включить все районные газеты в состав правительственного печатного органа. На реформу Союз журналистов России жаловался полпреду президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву. Редакторы районных газет предупредили о возможном коллапсе — в июне может сорваться выпуск газет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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