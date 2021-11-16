Свердловская ГИБДД напугала водителей гололедом

Из-за сильного снегопада водителей просят отказаться от дальних поездок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за обильных осадков на дорогах Свердловской области возможно образование наледи, на перекрестках — ледяных накатов. Водителям следует учитывать дорожные и метеорологические условия, быть предельно внимательными в период непогоды. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

«Водителям следует обязательно учитывать дорожные и метеорологические условия, выбирать пониженный скоростной режим, не совершать резких маневров. Водителям с небольшим опытом управления в таких погодных условиях следует отказаться от поездок на личном транспорте», — сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

Трассы Свердловской области патрулируют сотрудники ГИБДД, которые ориентированы на оказание помощи водителям, попавшим в трудную ситуацию. Водители оказавшиеся в сложной ситуации на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в единую диспетчерскую службу по телефону 112, уточняют в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что Свердловскую область ждет аномальное похолодание. По данным Уральского гидрометцентра температура воздуха в регионе может понизиться до -22°С. В Екатеринбурге — до -15°С.