16 ноября 2021

Свердловская ГИБДД напугала водителей гололедом

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, снег, погода, автомобиль, снегопад, климат, автотранспорт
Из-за сильного снегопада водителей просят отказаться от дальних поездок Фото:

Из-за обильных осадков на дорогах Свердловской области возможно образование наледи, на перекрестках — ледяных накатов. Водителям следует учитывать дорожные и метеорологические условия, быть предельно внимательными в период непогоды. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

«Водителям следует обязательно учитывать дорожные и метеорологические условия, выбирать пониженный скоростной режим, не совершать резких маневров. Водителям с небольшим опытом управления в таких погодных условиях следует отказаться от поездок на личном транспорте», — сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

Трассы Свердловской области патрулируют сотрудники ГИБДД, которые ориентированы на оказание помощи водителям, попавшим в трудную ситуацию. Водители оказавшиеся в сложной ситуации на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в единую диспетчерскую службу по телефону 112, уточняют в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что Свердловскую область ждет аномальное похолодание. По данным Уральского гидрометцентра температура воздуха в регионе может понизиться до -22°С. В Екатеринбурге — до -15°С.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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