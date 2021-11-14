Свердловскую область ждет аномальное похолодание

Будет много снега и низкие температуры в УрФО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Свердловскую область пришла зимняя погода. По данным Уральского гидрометцентра в регионе ожидаются умеренные снегопады и похолодание до -22°С. В Екатеринбурге температура воздуха опустится до -15°С.

«В Екатеринбурге 15 ноября температура воздуха опустится на отметку до -16°С ночью и до -9°С днем. Во вторник показатели термометра опустятся до -15°С ночью и до -8°С днем. В среду температура воздуха немного прогреется, до -10°С ночью и до -5°С днем. Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег», — сказано на сайте гидромета.

Ранее URA.RU писало, что морозы придут в регионы Урала с 15 ноября. При этом в Северо-Западном федеральном округе ожидается температура выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Другой специалист сказал, что будет мягкий вариант зимы с достаточно большим количеством снега.