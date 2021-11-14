14 ноября 2021

Свердловскую область ждет аномальное похолодание

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, снег, улыбка, снег на машине, смайл
Будет много снега и низкие температуры в УрФО Фото:

В Свердловскую область пришла зимняя погода. По данным Уральского гидрометцентра в регионе ожидаются умеренные снегопады и похолодание до -22°С. В Екатеринбурге температура воздуха опустится до -15°С.

«В Екатеринбурге 15 ноября температура воздуха опустится на отметку до -16°С ночью и до -9°С днем. Во вторник показатели термометра опустятся до -15°С ночью и до -8°С днем. В среду температура воздуха немного прогреется, до -10°С ночью и до -5°С днем. Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег», — сказано на сайте гидромета.

Ранее URA.RU писало, что морозы придут в регионы Урала с 15 ноября. При этом в Северо-Западном федеральном округе ожидается температура выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Другой специалист сказал, что будет мягкий вариант зимы с достаточно большим количеством снега.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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