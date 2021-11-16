16 ноября 2021

Отец Сергий впервые даст показания в зале суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Среднеуральский женский монастырь. Свердловская область, романов николай, отец сергий, схиигумен сергий
Отец Сергий до сих пор молчал в суде Фото:
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Дело отца Сергия

Экс-схиигумен Сергий (Николай Романов) впервые за весь период судебного процесса даст показания. Это произойдет 17 ноября в Измайловском районном суде Москвы, сообщил URA.RU адвокат опального монаха Павел Бабиков.

«Да, Романов действительно впервые будет давать показания, раньше он отказывался от этого права. Думаю, расскажет, по каким, по его мнению, причинам возбуждено уголовное дело, в чем его обвиняют, про жизнь монастыря, про строительство зданий в обители и про отношения с Епархией», — объяснил Павел Бабиков.

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Опальный отец Сергий дал первое интервью после ареста

Суд над Сергием продолжается с начала года. Ему предъявлено обвинение по нескольким уголовным статьям: нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, о склонении к суициду, о самоуправстве, а также обвинение в возбуждении вражды среди религиозных групп. Ранее опальный монах дал URA.RU первое после ареста эксклюзивное интервью. В нем отец Сергий рассказал о своей мании величия, планах на освобождение и QR-кодах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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Расскажите о новости друзьям
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