Опальный отец Сергий дал первое интервью после ареста

Отец Сергий ответил на главные вопросы после заключения под стражу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Дело отца Сергия

Экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря (Свердловская область) отец Сергий (Николай Романов) впервые с момента задержания 29 декабря дал развернутое интервью. Почти год он находится в СИЗО, и с тех пор не выступал с заявлениями. Романов рассказал URA.RU о «дальних скитах», куда отправляются его последователи, о своих духовных наставниках, об отношении к введению QR-кодов и об условиях содержания в изоляторе.

— В каких условиях вы живете? Насколько тяжело так долго находиться в СИЗО?

— В СИЗО я нахожусь в одинаковых условиях со всеми заключенными. Господь Иисус Христос сказал своим ученикам: «Жатвы много, а делателей мало…» (Евангелие от Матфея 9:36—38). «Жатвы» в тюрьмах много, а делателей мало.

Отец Сергий ответил патриарху Кириллу на слова о себе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Кого вы считаете своим духовным наставником?

— Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы (Евангелие от Луки 20:38). Мои наставники:

Святейший Патриарх Алексей II;

мой духовный Отец — Батюшка Архимандрит Кирилл Павлов,

со Святой Горы Афон старец, молитвенник, богослов Гавриил.

— Патриарх Кирилл ранее заявлял, что вы страдаете «духовным заболеванием» и что такие люди, как вы, одержимы манией величия. Как вы относитесь к его словам?

— По поводу заявления Патриарха Кирилла, как великого господина и отца нашего, он прав, что такие заболевания, по его утверждению, могут врачеваться только тюрьмой. Пример всем, как надо поступать со своими детьми.

— Когда Вас освободят, планируете ли вернуться в церковь?

В случае освобождения Романов будет проводить время в уединении Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Я вернусь в уединенное место. Бог не в бревнах, а в ребрах. Царствие небесное внутри нас: «Господи, Иисус Христос, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Если разрешат, то свое местонахождение по определению либо в Московской области, либо в Тверской.

— Как считаете, могут ли Вас восстановить в священном сане?

— Мы предполагаем, а Бог располагает.

— Распространяется мнение, что раньше вы отправляли прихожан Среднеуральского монастыря в «дальние скиты» — закрытые поселения в тайге. Что за места имеются в виду?

— Я никогда не отправлял прихожан Среднеуральского женского монастыря в скиты (в дальние скиты). Скиты находятся в 400 км от Екатеринбурга в лесу, где нет никакой связи. У монахинь, проживающих там, устав строгий, но каждой по силам. В течение года читается для новоначальных 12 тысяч кратких Иисусовых молитв. Ночное бдение с часу ночи до пяти утра с земными поклонами от 1000 до 1500. Девятнадцать лет сестры молятся за Богохранимую страну нашу, за власть и воинства. Посещать скиты запрещено, чтобы не нарушать молитвенный настрой монахинь от впечатлений и новостей от мира сего.

— Как относитесь к введению QR-кодов, подтверждающих, что человек вакцинировался от коронавируса?

— Каждый решает сам. Бог над волей не стоит. Вера — основание, фундамент нашего бытия. Вера без добрых дел мертва. Дела милости, милосердия, молитвы, покаяния, терпения.

Отец Сергий в случае освобождения из-под стражи поедет в Московскую или Тверскую область Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Романов призвал последователей быть кроткими и смиренными, научиться прощать и быть благодарными. «Человек с благодарным сердцем ни в чем не нуждается. Бог да исправит сердца ваши Божию любовью и терпением Христовым. Всем православным христианам желаю благодати, мира, милости от Бога — Отца, Бога — Сына, Бога — Духа Святого. Прошу святых молитв. Простите меня», — сказал Романов.

Романов был задержан в ночь на 29 декабря во время спецоперации. Ему предъявили обвинение по трем уголовным статьям — о склонении к суициду, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о самоуправстве. Позднее ему предъявили обвинение в возбуждении вражды среди религиозных групп. Силовики также 1 сентября задержали его пресс-секретаря Всеволода Могучева. В его квартире провели обыски. Была изъята аппаратура, с помощью которой, по версии следствия, записывались ролики с проповедями, которые появлялись на YouTube.