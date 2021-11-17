В ГД одобрили льготы для семей с детьми и бизнеса из-за пандемии

В Госдуме одобрили налоговые льготы для граждан и организаций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некоторых россиян могут освободить от уплаты налогов в определенных случаях. Это коснется семей с двумя и более детьми и производителей изделий из стали. Соответствующий законопроект был принял Госдумой во втором чтении на пленарном заседании.

Согласно законопроекту, доходы россиян освобождаются от НДФЛ в случае, если они были получены при продаже жилья семьями с двумя и более детьми для приобретения нового жилья в связи с COVID. «Данная норма будет действовать в отношении доходов от продажи квартир, полученных начиная с 1 января 2021 года», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Помимо этого, документом предлагается со следующего года ввести акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах РФ. «Ставку НДПИ для железной руды планируется установить на уровне 4,8% от средней за налоговый период цены на руду на базисе Iron Ore Fines 62% Fe на азиатском рынке», — отмечается на сайте.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому в России увеличат на 4% пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу. До 2023 года хотят приостановить действие закона, по которому денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 2012 года в размере 54% и ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100%.