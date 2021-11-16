Курганские власти признали сокращение доходов населения

Среднедушевой доход населения Курганской области с учетом инфляции в первом полугодии сократился на 2,2% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Денежные доходы жителей Курганской области в первом полугодии 2021 года в расчете на душу населения превысили 21,5 тысячи рублей. При этом реальные денежные доходы с учетом инфляции сократились на 2,2%, сообщил 17 ноября замгубернатора Владимир Архипов на совместном заседании комитетов Курганской областной думы, передает корреспондент URA.RU.

«Среднедушевой денежный доход населения за январь—июнь 2021 года сложился в сумме 21 523 рублей. Реальные денежные доходы, скорректированные на индекс потребительских цен, составили 97,8% к соответствующему периоду прошлого года», — заявил чиновник.

По данным областных властей, в среднем по России среднедушевой доход населения в первом полугодии превышал 35,2 тысячи рублей. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций Курганской области в январе—августе составила 34 449 рублей — это на 7% больше, чем годом ранее. Однако реальная зарплата (скорректированная на уровень инфляции) увеличилась только на 0,4%.

Архипов доложил, что по прогнозу властей среднемесячная номинальная начисленная зарплата в организациях региона по итогам 2021 года может превысить 36 тысяч рублей. Это на 8,8% выше уровня прошлого года. С учетом инфляции рост зарплат по итогам года составит немногим более 2%.

Неделей ранее Архипов заявлял, что за девять месяцев 2021 года 771 предприятие Курганской области проиндексировало своим сотрудникам зарплату до 30%, сообщало URA.RU. По данным Свердловскстата, средняя номинальная начисленная зарплата в организациях региона в августе превысила 33,3 тысячи рублей. В июле работникам было начислено в среднем 34 314,3 рубля. Это на 10,2% меньше, чем в июне, но на 5,6% больше, чем в июле 2020 года.