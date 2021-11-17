Курганские власти ждут жалобы школьников на проблемы с интернетом

Школьникам готовы помочь в вопросах, связанных с цифровыми технологии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области дети и их законные представители смогут 19 ноября получить бесплатную юридическую помощь от представителей областного департамента информационных технологий и цифрового развития. Об этом сообщили представители департамента, отвечающего в регионе за нацпроект «Цифровая экономика».

«19 ноября 2021 года в рамках мероприятия „День правовой помощи детям“ департамент информационных технологий и цифрового развития Курганской области проводит день бесплатной юридической помощи. <…> Проконсультироваться можно в рабочее время (с 09:00 до 18:00) по вопросам, относящимся к компетенции департамента», — указано в сообщении, размещенном в группе департамента в соцсети «ВКонтакте».

В ведомстве отметили, что из-за сложной эпидобстановки прием пройдет в дистанционном формате. Обращения будут принимать по номеру телефона: 8 (3522) 42-92-17.

Ранее жители Каргапольского района жаловались на проблемы с интернетом. Это, по их словам, мешало школьникам учиться в дистанционном формате.