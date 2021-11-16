Возможная отмена дистанта в школах Кургана коснется не всех

Курганские школьники ждут отмены дистанционного обучения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Курганские власти обсуждают возможную отмену дистанционного обучения для некоторых категорий школьников. Послабление ограничений может коснуться начальных классов и выпускников девятых и одиннадцатых классов. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры среди чиновников.

«Окончательное решение не принято, но сейчас обсуждается возможный переход на обучение в режиме оффлайн для школьников младшего звена, и выпускников. Но все будет зависеть от уровня заболеваемости среди детей», — уточнили источники.

Ранее URA.RU писало, что в регионе обсуждается отмена дистанционного обучения с 22 ноября. Об этом губернатор Вадим Шумков также сообщил на своей странице в Instagram. По словам главы региона, окончательное решение будет принято с учетом динамики заболеваний по учебным заведениям.

Пока дистанционка действует в регионе с 8 ноября до 21 ноября. Вместе с тем, школьникам и студентам разрешили занятия на улице малыми группами (не более 15 человек).