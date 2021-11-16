16 ноября 2021

В Кургане обсуждают отмену дистанционного обучения

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские школьники уже две недели находятся на дистанционном обучении Фото:
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Коронавирус COVID-19

Курганские власти обсуждают отмену дистанционного обучения для школьников с 22 ноября. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, приближенные к чиновникам.

«Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обсуждает отмену ограничительных мероприятий в виде перевода детей на дистанционное обучение. Окончательно решение будет принято на заседании с учетом заболеваемости детей», — пояснил инсайдер.

При этом источники поясняют, что на решение о продлении дистанционного обучения может повлиять ситуация в стране. В целом в России наблюдается рост числа детей, заболевших COVID-19. Однако в региональные ведомства поступают многочисленные жалобы от родителей детей на процедуру обучения. Официально власти пока информацию не комментируют.

URA.RU писало, что дистанционное обучение в Курганской области власти ввели с 8 ноября до 21 ноября. Также школьникам и студентам разрешили занятия на улице малыми группами (не более 15 человек). При этом в Каргапольском районе некоторые местные жители жалуются на отсутствие высокоскоростного интернета в период дистанционного обучения. Это мешает детям учиться.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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