16 ноября 2021

В школах Магнитогорска начались массовые проверки из-за COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд Роспотребнадзора в школьной столовой. Магнитогорск, проверка, краны, сушилка, школа, роспотребнадзор
У педагогов проверят наличие QR-кодов (фото из архива) Фото:

Представители Роспотребнадзора начали массовую проверку в школах Магнитогорска (Челябинская область). У сотрудников и педагогов будут проверять наличие прививок от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе города.

«Проверка продлится 10 рабочих дней. В течение этого времени специалисты Роспотребнадзора побывают в 40 школах города. Следующие на очереди — детсады», — заявили в мэрии.

Согласно постановлению главного санитарного врача Челябинской области, в регионе с 11 октября действует требование об обязательной вакцинации ряда категорий граждан. Эти правила касаются педагогов и работников сферы общепита. Подобные проверки на наличие QR-кодов у педагогов прошли в Челябинске.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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