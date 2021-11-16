В школах Магнитогорска начались массовые проверки из-за COVID

У педагогов проверят наличие QR-кодов (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

Представители Роспотребнадзора начали массовую проверку в школах Магнитогорска (Челябинская область). У сотрудников и педагогов будут проверять наличие прививок от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе города.

«Проверка продлится 10 рабочих дней. В течение этого времени специалисты Роспотребнадзора побывают в 40 школах города. Следующие на очереди — детсады», — заявили в мэрии.

Согласно постановлению главного санитарного врача Челябинской области, в регионе с 11 октября действует требование об обязательной вакцинации ряда категорий граждан. Эти правила касаются педагогов и работников сферы общепита. Подобные проверки на наличие QR-кодов у педагогов прошли в Челябинске.