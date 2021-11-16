16 ноября 2021

Екатеринбург встал в 10-балльные пробки после снегопада. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега. Екатеринбург, снег на тротуаре, пробка, снег на дороге, снег в городе, нечищенная дорога
Движение парализовано почти на всех улицах в центре Фото:

Движение автотранспорта парализовано почти на всех улицах в центре Екатеринбурга. Многокилометровые заторы образовались по направлению из центра в микрорайоны Уралмаш, Академический, Мичуринский. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Заторы в обоих направлениях образовались на проспекте Ленина, участках улицы 8 Марта, Куйбышева. Сложная дорожная обстановка возле ТЦ Алатырь: затор на улице Московская и большинстве соседних, так как автомобилисты пытаются объехать длинную пробку.

Ранее об ухудшении ситуации на дорогах предупреждали в Управлении ГИБДД по Свердловской области. Там прогнозировали, что из-за обильных осадков на дорогах возможно образование наледи, на перекрестках — ледяных накатов. Водителей просили учитывать погодные условия при передвижении по города и междугородним трассам, а также по возможности отказаться от поездок из-за непогоды.

10-бальные пробки в Екатеринбурге

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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