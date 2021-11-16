Движение парализовано почти на всех улицах в центре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Движение автотранспорта парализовано почти на всех улицах в центре Екатеринбурга. Многокилометровые заторы образовались по направлению из центра в микрорайоны Уралмаш, Академический, Мичуринский. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Заторы в обоих направлениях образовались на проспекте Ленина, участках улицы 8 Марта, Куйбышева. Сложная дорожная обстановка возле ТЦ Алатырь: затор на улице Московская и большинстве соседних, так как автомобилисты пытаются объехать длинную пробку.

Ранее об ухудшении ситуации на дорогах предупреждали в Управлении ГИБДД по Свердловской области. Там прогнозировали, что из-за обильных осадков на дорогах возможно образование наледи, на перекрестках — ледяных накатов. Водителей просили учитывать погодные условия при передвижении по города и междугородним трассам, а также по возможности отказаться от поездок из-за непогоды.

10-бальные пробки в Екатеринбурге Скан «Яндекс.Карты»