Екатеринбуржцу не дают QR-код спустя два месяца после болезни

Жалобы на портале Госуслуг из-за отсутствия QR-кода остались без ответа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Житель Екатеринбурга Михаил (Свердловская область), переболевший коронавирусной инфекцией, не может получить QR-код. Его жалобы на портале Госуслуг остались без ответа. Об этом мужчина рассказал URA.RU. По правилам, документы должны были появиться на Госуслугах в течение трех дней.

«Я переболел коронавирусом. Был госпитализирован в ГАУЗ СО «ГБ № 36 «Травматологическая», где находился три недели, а потом наблюдался в городской больнице №7. С момента выписки прошло два месяца, но по сей день на Госуслугах нет ни сертификатов, ни QR-кодов», — посетовал мужчина.

По словам Михаила, все его обращения в больницу остались безрезультатными. «Я ходил в больницу. Пытался выяснить причину, по которой у меня отсутствуют данные на портале Госуслуг. Мне сказали, что необходимо написать жалобу на Госуслугах. Я писал несколько раз, но никакого ответа не последовало. Что мне дальше делать, если честно, то не знаю. Отчаяние», — пожаловался Михаил.

Редакция URA.RU обратилась за разъяснениями в пресс-службы регионального минздрава и областного оперштаба. На момент публикации ответов не поступило. Ранее URA.RU писало, что с начала введения обязательной вакцинации люди по всей стране столкнулись со сложностями при получении QR-кодов. Согласно информации на сайте Госуслуг, QR-коды можно получить на портале Госуслуг, в приложениях «Госуслуги» или «Госуслуги СТОП Коронавирус». Сертификат с QR-кодом можно также получить, если диагноз COVID-19 подтвержден документально.