У главы Сургута появился советник по политическим вопросам

У главы Сургута Андрея Филатова появился новый советник Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

У главы Сургута Андрея Филатова появился советник по политическим вопросам. Им стал политтехнолог Роман Клим. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии.

«Филатов работал с Климом еще до прихода на должность главы Сургута. Теперь оно будет продолжаться на официальной основе. Клим руководил группой технологов в муниципальном избирательном штабе. Отвечал за результат на выборах в городскую, окружную, областную и Госдуму. В роли советника продолжит консультировать мэра по вопросам пиара и политики», — сообщил инсайдер.

Сам Клим не ответил на телефонный звонок. В управлении массовых коммуникаций администрации Сургута подтвердили факт назначения нового советника главы города.

Ранее URA.RU сообщало, что советником главы Сургута была назначена Мария Ванькова. До этого она являлась замглавы Лангепаса по вопросам ЖКХ.