В резиденции Текслера ищут замену политическому куратору

Виталий Шиков работает с муниципалитетами 11 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник управления по внутренней политике (УВП) правительства Челябинской области Виталий Шиков покинет свой пост, если будет найдена достойная кандидатура на его замену. Об этом URA.RU сообщил источник в региональном отделении «Единой России».

«Решается вопрос, в каком статусе будет работать Шиков в новом составе облизбиркома. Если на общественных началах, то он останется начальником УВП. Обсуждается, что в избиркоме он займется штатную должность, это бы усилило работу комиссии, так как Шиков работает с территориями 11 лет», — рассказал инсайдер.

По словам источника, в резиденции губернатора пока не могут определиться с кандидатурой нового начальника управления. Вопрос будет решен 9 декабря, дня, когда комиссия соберется в новом составе. Шиков, как начальник УВП еще успеет принять участие в заседании конкурсной комиссии по выборам главы Сосновского района. Сам он курирует в региональном правительстве муниципалитеты с 2010 года. Начинал как руководитель управления по работе с территориями, которое в 2012 году было преобразовано в управление по внутренней политике. В новый состав облизбиркома он войдет от ЕР по квоте губернатора Алексея Текслера.

«Шиков должен войти в новый состав комиссии. О том, в каком статусе, он будет работать, решит губернатор, пока идут консультации», — заявил URA.RU вице-губернатор по внутренней политике Анатолий Векшин.

Шиков на звонок URA.RU не ответил. Новый состав комиссии, который формируется наполовину по квоте губернатора и наполовину по квоте заксобрания, будет утвержден на сессии ЗСО 25 ноября. Избирком должен возглавить Евгений Голицын, который сейчас занимает пост вице-губернатора.