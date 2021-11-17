В «Единой России» меняется руководство

Дмитрий Медведев предложил Александру Сидякину возглавить Центральный исполком «Единой России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главой Центрального исполнительного комитета «Единой России» станет руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин. Его кандидатуру предложил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

«На позиции руководителя должен быть человек деятельный, подготовленный. Я думаю, вы отвечаете этим характеристикам. Подпишу представление, чтобы назначить вас до проведения Съезда партии — там будет принято окончательное решение. Надеюсь, что под вашим руководством политическая линия, которую „Единая Россия“ проводила и проводит все эти годы, будет успешно воплощаться в жизнь», — приводятся слова Медведева на сайте партии.

Сидякин назвал свое назначение на новую должность «вызовом». «Но работы я не боюсь. Партия для меня родная. Впереди много работы, <…>, Это и задачи 2024 года и 2026-го. К вызовам я готов. И если доверие будет оказано, то я не подведу», — подытожил он.

Александр Сидякин родился 17 ноября 1977 года в Республике Карелия. Окончил Тверской государственный университет по специальности «юриспруденция» в 1999 году. С 2011 по 2018 год был депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов, первым заместителем председателя Комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.