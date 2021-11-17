Россия впервые возглавила всемирную организацию при ООН

Россия впервые в истории возглавила Всемирную организацию «Объединенные города и местные власти» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия впервые за всю истории возглавила Всемирную организацию «Объединенные города и местные власти». Президентом был избрал мэр Казани Ильсур Метшин, сообщили в администрации города.

«В условиях глобального мира перед городами, в какой бы точке земного шара они ни расположены, встают схожие вызовы. Нам необходимо укреплять сотрудничество между муниципалитетами, повышать их роль в решении глобальных проблем», — приводятся слова Метшина на сайте мэрии Казани.

Отмечается, что организация объединяет почти 240 тысяч муниципалитетов, регионов и городов из 140 стран ООН и помогает им обмениваться опытом, сообщает РАПСИ. По инициативе организации в повестку дня ООН по устойчивому развитию включена «Цель 11 — Устойчивые города и населенные пункты».