17 ноября 2021

Гидрометцентр предупредил россиян о сильных осадках и ветре

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Виды Екатеринбурга, снег, зима, непогода, метель, проспект ленина
Россиян предупредили о похолодании Фото:

В европейской части России ожидаются сильные осадки и ветер до 17 метров в секунду. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В субботу жителей центра европейской территории России ждет нерадостная погода: низкая облачность, заметные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра до 17 метров в секунду. Температура ночью около 0, днем повысится до плюс 2—4 градусов. Ветер будет западным и северо-западным… Заметное похолодание прогнозируют в понедельник», — предает слова Вильфанда РИА «Новости».

Синоптик отметил, что некомфортная погода также прогнозируется на Северо-Западе России и в Черноземье. Так, по его словам, в Тамбовской, Белгородской, Курской, Воронежской, Липецкой областях пройдет мокрый снег, а ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

Ранее метеоролог центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что в конце ноября в Москву и Московскую область могут прийти морозы, как в январе. Столбик термометра, по его данным, опустится от -12 до -19 градусов. Однако главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова не согласилась с этой информацией. Она отметила, что температура воздуха в ноябре не опустится ниже -10 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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