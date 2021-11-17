Гидрометцентр предупредил россиян о сильных осадках и ветре

В европейской части России ожидаются сильные осадки и ветер до 17 метров в секунду. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«В субботу жителей центра европейской территории России ждет нерадостная погода: низкая облачность, заметные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра до 17 метров в секунду. Температура ночью около 0, днем повысится до плюс 2—4 градусов. Ветер будет западным и северо-западным… Заметное похолодание прогнозируют в понедельник», — предает слова Вильфанда РИА «Новости».
Синоптик отметил, что некомфортная погода также прогнозируется на Северо-Западе России и в Черноземье. Так, по его словам, в Тамбовской, Белгородской, Курской, Воронежской, Липецкой областях пройдет мокрый снег, а ветер усилится до 15-20 метров в секунду.
Ранее метеоролог центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что в конце ноября в Москву и Московскую область могут прийти морозы, как в январе. Столбик термометра, по его данным, опустится от -12 до -19 градусов. Однако главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова не согласилась с этой информацией. Она отметила, что температура воздуха в ноябре не опустится ниже -10 градусов.
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