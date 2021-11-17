17 ноября 2021

В Минсельхозе предупредили о дефиците картофеля в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговая сеть «Метрополис». Курган, овощи, магазин, картофель
Цены на картофель продолжат расти Фото:

В России в этом году ожидаются проблемы с урожаем картофеля. Такие данные представлены в письме замглавы Минсельхоза Оксаны Лут в правительство и аппарат кабмина.

Согласно документу, из-за непогоды сбор отечественного урожая идет медленнее, а его объем значительно ниже, передают «Известия». В ведомстве отметили, что цены аграриев вместо традиционного снижения растут. В конце октября стоимость картофеля достигла 23 рубля за килограмм. Это на 71,4% выше аналогичного периода прошлого года.

Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков сообщил, что качество продукции в этом году невысокое. Картофель мягкий и избыточно влажный. По его словам, это значит, что он будет меньше храниться, а запасы раньше иссякнут. В Минсельхозе сообщили, работают над тем, чтобы сформировать отношения с поставщиками из СНГ. Этот товар заменит импортную продукцию из стран дальнего зарубежья, и ситуация с ценами будет более стабильной, считают в ведомстве.

Минсельхоз РФ ранее сообщил о мерах по снижению стоимости овощей из «борщевого набора». В частности, в ведомстве планируют увеличить площади для выращивания картофеля, капусты, лука, свеклы и моркови. Также Минсельхоз РФ хочет построить новые большие овощехранилища, для создания и реконструкции которых компаниям будет оказана господдержка в размере 20% от фактической стоимости, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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