Минсельхоз предложил способы снижения цен на «борщевой набор»

В Минсельхозе рассказали о мерах по снижению стоимости овощей из «борщевого набора». Полный список был отправлен ведомством в ответ на поручение вице-премьера Виктории Абрамченко.
Одной из мер по снижению цен на овощи из «борщевого набора» (картофель, капуста, лук, свекла, морковь) станет увеличение площадей под них. Другая мера — ввести хранилища овощей мощностью 313,9 тысяч тонн. Для создания и модернизации хранилищ компаниям предоставляются меры господдержки — возмещение части прямых понесенных затрат, компенсация может составлять 20% от фактической стоимости, говорится в письме Минсельхоза, пишут «Известия».
Для улучшения сферы отечественного овощеводства и картофелеводства Минсельхоз разрабатывает федеральный проект. В нем расписан комплекс мероприятий, направленных на увеличение производства и на организацию инфраструктуры хранения и реализации овощей и картофеля.
В начале осени в России наблюдалось снижение цен на продукты из «борщевого набора». По словам заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова, морковь подешевела на 40%, картофель более, чем на 20%. По данным Росстата, в сентябре огурцы стали дорожи на 24,9% по сравнением с последним месяцем лета, чеснок на 6,5%, сообщает «Царьград».
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