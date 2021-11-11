11 ноября 2021

Минсельхоз предложил способы снижения цен на «борщевой набор»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цены и прилавки в
Минсельхоз предложил несколько мер по снижению цен на «борщевой набор» Фото:

В Минсельхозе рассказали о мерах по снижению стоимости овощей из «борщевого набора». Полный список был отправлен ведомством в ответ на поручение вице-премьера Виктории Абрамченко.

Одной из мер по снижению цен на овощи из «борщевого набора» (картофель, капуста, лук, свекла, морковь) станет увеличение площадей под них. Другая мера — ввести хранилища овощей мощностью 313,9 тысяч тонн. Для создания и модернизации хранилищ компаниям предоставляются меры господдержки — возмещение части прямых понесенных затрат, компенсация может составлять 20% от фактической стоимости, говорится в письме Минсельхоза, пишут «Известия».

Для улучшения сферы отечественного овощеводства и картофелеводства Минсельхоз разрабатывает федеральный проект. В нем расписан комплекс мероприятий, направленных на увеличение производства и на организацию инфраструктуры хранения и реализации овощей и картофеля.

В начале осени в России наблюдалось снижение цен на продукты из «борщевого набора». По словам заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова, морковь подешевела на 40%, картофель более, чем на 20%. По данным Росстата, в сентябре огурцы стали дорожи на 24,9% по сравнением с последним месяцем лета, чеснок на 6,5%, сообщает «Царьград».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...